長科於今日董事會中通過今年第一季盈餘分配案，每股擬分派0.41元現金股利。此次除息基準日訂為9月27日，9月19日為除息交易日，9月23日起至27日停止普通股股票過戶，預計10月16日發放股息。
此外，董事會中亦通過會計師核閱之2024年第一季合併財務報告。單季合併營收為27.37億元，毛利率為22％，營益率為12％，皆較上季及去年同期減少，主要因市場受大環境不景氣影響，客戶端調整庫存，使訂單相對疲軟所致。加上匯兌收益挹注，單季獲利較上季和去年同期有所成長，第一季歸屬於母公司業主稅後淨利4.37億元。如以每股面額0.4元之股數計算，每股稅後純益為0.47元，相當於賺進 1.175 個資本額。
該公司表示，由於庫存調整已至尾聲，消費性電子需求浮現，最早出現修正的QFN產品線現已開始復甦；加上客戶新產品陸續導入量產，下單力道自3月起逐步增強，長科預期未來兩個季度營運可望逐季走揚。
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