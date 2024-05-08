澎湃新聞8日報導，到底是學術榮譽還是商業交易？連日來，「歐洲自然科學院院士」的含金量，引發大陸輿論質疑。有媒體調查後指出，這個「歐洲自然科學院」，雖然號稱由歐洲多國科學家組織成立，但大陸國內有多位教授都被披露，曾收到有關參選該院院士的邀請函，聲稱付40-100萬元（人民幣，下同，約合新台幣176-440萬元）服務費，就能增選成功，有的則表示「18萬包過」。

中國科學技術協會官方微信公眾號「中國科協之聲」5月8日發布署名「鍾科平」的評論文章〈井噴式的「歐洲自然科學院院士」折射出什麼？〉指出，各部門機構不應為「投機者」捧場站台。

中國科協在文章中指出，有關部門和機構要注重激濁揚清，著力為科技工作者營造良好的科研條件和公平的創新環境。一方面，著力清理各類「野雞大學」「山寨頭銜」「違規評比」「收費表彰」，避免給任何取巧、鑽營的投機者站台，更不可向其傾斜資源；另一方面，充分尊重並合理評價科技工作者的勞動成果，確保其能夠獲得穩定支持，開展良性競爭。

澎湃新聞報導，號稱有著「嚴格評審程序」的歐洲自然科學院，這兩年院士隊伍迅速壯大。2022年5月一篇報導提到，歐洲自然科學院現有425名院士成員，包括320名正式院士和105位通訊院士。據此計算，2022年5月到2024年4月，歐洲自然科學院院士數量足足增長了300％。

澎湃新聞報導，近年來，大陸多家學術機構和媒體頻發「喜訊」，祝賀某某「當選歐洲自然科學院院士」。那麼這些「當選歐洲自然科學院院士」的都是誰呢？

有網友在網上搜索出數十名近年來宣稱「當選歐洲自然科學院院士」的各界人士，據不完全統計，今年前4個月就有兩位數以上大陸各界人士宣稱獲得了這一「院士」頭銜。

例如，1月3日，江西農業大學官網〈我校副校長賀浩華當選2023年歐洲自然科學院院士〉。

1月5日，「湖北省臨床腫瘤學會ESCO」微信公眾號〈祝賀宋啟斌理事長當選為歐洲自然科學院院士〉。

1月17日，「河南高教」微信公眾號〈院士＋1！鄭州大學邵國勝教授當選歐洲自然科學院院士〉。

1月22日，日照廣播電視台「直播日照」微信公眾號〈日照的他（席家寧），當選歐洲自然科學院院士〉。

2月19日，「電氣工程學報」微信公眾號，武漢大學電氣與自動化學院何怡剛教授當選歐洲自然科學院外籍院士。

2月23日，「馬鞍山市第二中學」微信公眾號〈這位畢業於二中的科學家，增選為歐洲自然科學院院士〉。

3月16日，「天津職業技術師範大學」微信公眾號〈祝賀！我校鄧三鵬教授當選歐洲自然科學院外籍院士〉。

3月20日，「奉化科協」微信公眾號〈束學道教授當選歐洲自然科學院院士〉。

3月28日， 暨南大學藥學院微信公眾號〈喜訊！藥學院于榮敏教授當選歐洲自然科學院院士〉。

今年4月16日，「濟南國際人才創新中心」微信公眾號〈山東黃河能源科技有限公司負責人劉洪正當選歐洲自然科學院外籍院士〉。