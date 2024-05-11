藝人王大熊主演民視週日十點檔《台灣傳奇》，在新的單元「聖帝得地理」中演出神棍「宋趙好」，常常假「起乩」來騙人錢財。他從小給奶奶照顧的時候，都會到宮廟拜拜，從小耳濡目染宮廟乩童起乩辦事，導致愛表演的他，時常在茶餘飯後模仿乩童辦事模樣娛樂鄉親，只是沒想過模仿起乩的逗趣情境，會在戲劇中呈現，頓時所有兒時回憶湧上心頭。

王大熊表示小時候住奶奶、叔叔家，但本身沒什麼不良嗜好，只是貪玩，卻常常被奶奶拿藤條追在後面跑，而且奶奶打不到，晚上叔叔回家之後就會幫奶奶懲罰，所以從小體會到愛之深責之切。最讓他印象深刻，是有一次神明附身乩童辦事，而他經常被奶奶提上前去問話，結果被乩童說出他私下叼菸的事情，他說因為同學大家好奇，所以他趁私下無人偷嘗試，儘管沒有真的吸煙，就被拿乩童的法器神斧割舌頭，再噴酒精消毒以此告誡。他說香菸的事只嘗試過一次，覺得神明真的太神奇了。

王大熊兒時跟奶奶住，常看乩童起乩辦案，演出很自然。（圖／民視提供）

這次王大熊在《台灣傳奇》的「聖帝得地理」的單元裡飾演宋趙好，恰好是一名乩童的角色，是一個假借附身替人分憂解惑實為招搖撞騙的假乩童，與妻子靠著行騙謀生，本身不是什麼壞人，就是貪財。所以當他接到此角色及劇本時，與製作人郭美珠討論角色個性及演出的方式，不僅得到她的諸多提點，並且支持他放開用自己擅長於自媒體的聲音變化、肢體、舞蹈去演繹，甚至服裝上也很講究，為他創作了非常有特色的服裝及道具，為這個角色注入了更多的趣味性，讓他在戲裡更具張力。這也是一個全新的體驗及挑戰，希望大家會喜歡除了婚禮主持的，還有演戲的王大熊。