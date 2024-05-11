索羅門新任總理馬內列：與中國建交是獨立以來最重要決定。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端11日報導，索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）當地時間10日在首都霍尼亞拉接受中國大陸央視專訪。這是馬內列2日當選索羅門群島總理後，首次接受國際媒體專訪。馬內列表示，索羅門群島2019年與中國建交，站在了歷史正確的一邊，這是索羅門群島獨立45年來作出的最重要的決定。馬內列表示，期待與中國加深合作，造福兩國人民。

馬內列表示，2019年索羅門群島政府決定與台灣斷交，與中華人民共和國建交，索羅門群島站在了歷史正確的一邊，這是所方的主權決定，也可以說是獨立以來作出的最重要的決定。建交以來，兩國關係發展迅速，他曾以外長身分三次到中國，很榮幸見到了中國國家主席習近平和其他領導人，期待索羅門群島和中國的關係不斷發展，成為南南合作的典範。

索羅門群島位於南太平洋，地處21世紀海上絲綢之路南向延伸地帶。2019年，索羅門群島與中國簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄。馬內列表示，期待兩國在共建「一帶一路」合作架構下進一步加強合作，互利共贏。

被問到如何評價共建「一帶一路」倡議，未來期待在「一帶一路」的合作架構下，深化哪些合作？

馬內列回應指出，希望索羅門群島能夠像國歌所唱的那樣，成為一個人民能過上歡樂、和平、進步和繁榮生活的國家，自他們宣布獨立以來已經超過45年了，但就發展而言，尤其是在基礎設施建設方面，仍然落後於許多太平洋島嶼鄰國。他相信，索羅門與中國簽署的共建「一帶一路」諒解備忘錄，有助於加強索國經濟等領域的基礎設施建設，以更好地服務人民。