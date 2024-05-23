賴清德總統23日勗勉海軍陸戰隊66旅，賴清德表示，首度以中華民國三軍統帥身份向國軍弟兄姊妹加油打氣，賴清德又說，他責任就是保家衛國，此時此刻國際社會正高度關注民主台灣，會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。
賴清德在國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄陪同下，視察海陸66旅，他在軍方介紹下視察紅雀無人機、多功能雷觀儀、紅隼反裝甲火箭彈、T108輕型狙擊槍、夜視裝備、標槍飛彈、刺針飛彈。其中不乏國產裝備，如紅隼反裝甲火箭彈是由中科院研發。
賴清德致詞說，他是第一次以中華民國三軍統帥身份向國軍弟兄姊妹加油打氣，身為三軍統帥，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全。他會和國軍弟兄姊妹站在第一線，共同守護國家安全。
賴清德提到，此時此刻，國際社會正高度關注民主台灣，而面對外在挑戰與威脅，會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定，他對國軍有信心，也要感謝每位國軍弟兄姊妹堅守崗位，守護國家安全。
賴清德又說，請所有國人同胞放心，他知道陸戰66旅弟兄姊妹才剛剛結束聯勇操演回來，剛剛看見高昂的士氣，也展現訓練的成果，還有操作各項裝備嫻熟，國軍表現他給予最高度的肯定。
賴清德表示，66旅肩負首都地區、機動部署，重要目標防護的任務，不僅僅具有攻防兼備作戰能力，更有迅速應處能力，是守護國家安全重要一環，現場每位都是勇猛剽悍海軍陸戰隊隊員，肩上扛著榮耀和責任，他要期許各位，繼續精實勤訓，落實各項任務目標，未來持續推動國防改革，強化國軍戰力，深信把國軍照顧好就是把國家照顧好，向世界展現守護民主台灣決心。
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