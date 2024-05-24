邁入第15周年的高雄春天藝術節，本檔推出由高雄市傑出演藝團隊「新古典室內樂團」首度結合馬戲元素的《音樂馬戲劇場－邦卡的七彩布裙》，聯合代表台灣參與《2023愛丁堡藝穗節台灣季》演出的「創造焦點」共同演出。《邦卡的七彩布裙》故事改編自台灣阿美族著名的傳說，全劇包含《王國本事》、《大婚爭奪》、《國王考驗》、《天神護佑》、《最終競技》及《七彩布裙》六個章節，內容多元跨越，以創新手法互動的形式呈現勇氣、善良與誠信的重要，6月1、2日在高雄國家藝術文化中心戲劇院演出。

邦卡的七彩布裙-新古典室內樂團結合創造焦點精湛的馬戲元素與高空特技。（圖／新古典室內樂團）

高雄市文化局局長王文翠指出，適逢春天藝術節第15週年，延續「多元」與「親民」兩大主軸，並以貼近大眾的角度，將國內外精彩表演推薦給民眾，搭起觀眾與表演藝術之間的橋樑。《音樂馬戲劇場－邦卡的七彩布裙》由榮獲《2022高雄文藝獎》之肯定的跨域音樂藝術家、藝術總監陳欣宜作品構作，邀請有「創作怪獸」之稱的陳彥斌Fangas Nayaw擔任導演，將經典的歌劇詠嘆調，結合精湛的馬戲特技和元素，以及氣勢磅礡的樂團演出，打造精彩絕倫的音樂馬戲劇場。

邦卡的七彩布裙-新古典室內樂團氣勢磅礡的現場演出。（圖／新古典室內樂團）

文化局表示，新古典室內樂團作為高雄市傑出演藝團隊，近年來致力於以音樂為出發，「有界無域」的創作理念，積極將台灣豐厚的在地人文元素，以當代表演藝術的創新語彙，持續創作具論述與哲思，具有獨特劇場美學之跨域原創作品，實踐從高雄出發、邁向國際的目標，讓大家看到來自台灣南方的藝術新能量。

邦卡的七彩布裙-故事內容改編自台灣阿美族著名的傳說故事_「七彩布裙」。（圖／新古典室內樂團）

傳說「七彩布裙」曾經降落在日落王國的領土，但從來沒有人真正見過，若是想要見到七彩布裙，必須找到真心愛公主，又具有勇氣、善良與誠信的王子。最終公主是否能找到她心目中白馬王子？而「七彩布裙」的傳說到底是真是假？將於6月1日(六)晚上7時30分、6月2日(日)下午2時30分，假高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院盛大公演。氣勢磅礡的聲光交響加上精彩絕倫的馬戲特技，適合全家大小觀賞同樂，千萬別錯過！