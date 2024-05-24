烏克蘭空軍的主要挑戰，是缺乏受過訓練的F-16飛行員，這個問題現在已經得到了解決，多國消息指出本週首批受訓的烏克蘭F-16飛行員已完成訓練，烏克蘭的F-16戰機隨時可以起飛作戰，戰機也已經準備就緒。

多個國際消息來源，包括來自烏克蘭和中國大陸的消息，都證實了首批受訓的烏克蘭F-16飛行員已完成訓練。這批飛行員在美國以及其他國家接受培訓，但具體人數尚未公開，其他位於歐洲所展開的培訓計畫也順利進行但消息十分低調。

早在今年（2024）1月下旬，一位美國國防官員向《空軍與太空力量》（Air & Space Forces magazine）雜誌透露，4名烏克蘭飛行員正在亞利桑那州國民兵基地的第162聯隊接受訓練。同時，有20名地勤人員在德州聖安東尼奧聯合基地接受訓練。

烏克蘭將從荷蘭、比利時、丹麥和挪威獲得幾架F-16戰機。這些戰機是聯合戰鬥機框架的一部分，其中包括美國承諾培訓烏克蘭空軍人員。雖然「出於安全考慮」沒有透露具體細節，不過，有消息人士稱，這些空軍人員將前往歐洲進行進一步的訓練。

同時，其他飛行員正在丹麥接受訓練，羅馬尼亞也為烏克蘭飛行員設立了F-16訓練基地。本週早些時候，荷蘭國防部也宣布首批10名烏克蘭軍人在荷蘭完成了F-16地勤維護訓練。