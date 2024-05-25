坐在副駕駛座的人，上車沒多久就睡著是種讓人討厭的行為嗎？一名女網友透露，平常的睡眠品質不太好，但只要搭乘交通工具時就會很好睡，有一次跟男友開車出遊時，對方竟因為自己在副駕駛座睡覺而暴怒，讓她好奇詢問「這件事是不是真的很討人厭？」

一名女網友近日在「Dcard」表示，她平常睡眠品質不太好，但搭乘交通工具時反而很好睡，因此跟朋友相約出遊時都會儘量約滿1輛車，自己就負責出車錢、油錢在後座昏睡。

不過原PO提到，男友不太喜歡自己這種睡覺的行為，某次開車出遊在高速公路上，她僅10分鐘左右就睡著，醒來後卻發現還沒到達目的地，本來還一臉茫然以為是要上廁所，結果男友竟說會到該處是因為她在睡覺的關係，讓她傻眼詢問「蛤？我很睏啊？不能瞇一下嗎？」男友則帶著一臉怒意堅決喊「不行！」

「不曉得這件事是不是真的很討人厭？」原PO指出，若這真的是一件很糟糕的事情，未來她可能就不會再坐男友的車出門了，因為在交通工具上她真的會忍不住睡意。

其他人則認為「我覺得是你男友太龜毛了」、「我第一次知道日常生活中要經過別人同意才能睡覺」、「因人而異吧，傳統禮貌認為副駕駛要陪駕駛聊天提振精神，個人反而覺得不要跟我聊天還比較能專心開車」、「男友情緒感覺很不穩定」、「我只討厭副駕把雙腳抬高放在前面」、「我覺得副駕睡著是對駕駛開車技術的一種肯定」。