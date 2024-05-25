「2024 hito流行音樂獎」頒獎典禮25日在小巨蛋登場，李千娜今以一襲下半身鏤空連身裝登台，秀出一雙大長腿及性感蜜桃臀演唱〈你成了我好多個誰〉、〈千金〉組曲，是她3月底產下小兒子後首次公開亮相，身材恢復快速令人驚豔。

目前53公斤的她透露產後還有4公斤沒恢復，「瘦很快可能是因為餵母奶」，表演時一度擔心母乳分泌旺盛在台上溢奶，上台前還在胸前塞了防溢乳墊，她笑說：「母奶真的很珍貴，寶寶如果沒喝完我跟老公會喝掉，他覺得很好喝，甜甜的。」

李千那25日登「2024 hito流行音樂獎」頒獎典禮獻唱。（圖／陳俊吉、羅永銘攝）

李千娜暌違5年去年底推出專輯《關‧與妳》，身為老闆的她包辦所有大小事情，包括出資、製作唱片，連行銷通告都親力親為，可惜無緣入圍金曲獎，她坦言公布入圍當下不敢看直播，是老公黃尚禾打開電視機，名單公布後她「偷哭了一下」，「做專輯的過程非常辛苦，比起沒有懷孕時的狀態加倍艱辛，沒入圍真的好可惜，沒關係，我會繼續努力」。