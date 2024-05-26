苗栗縣議員陳光軒不滿選舉結果。（摘自陳光軒臉書／李京昇苗栗傳真）

民進黨地方黨部主委26日改選，苗栗縣黨部主委舉選結果出爐，由立委沈發惠辦公室主任陳詩弦勝出，但對手苗栗縣議員陳光軒不滿結果，更指控陳詩弦抹黑。陳詩弦則回應，陳光軒是不實指控，選後是團結地方，他會努力化解隔閡。

今天主委選舉結果出爐後，陳光軒立即宣布「沒有辦法接受這樣的結果」，他表示，因為這場選舉充滿了太多的不公，對手在過程中無所不用其極對他的參選動機做抹黑，甚至出現代繳黨費的買票行為，雖然他已多次透過公開的平台唾棄這種行為，但仍然無法阻止對手做出有違黨紀的行為。

陳光軒說，選舉是民主政治的過程，不必太過得失，但要清白、有格調，才是民主政治的風範，他要承擔這一切，也要承認自己的努力不夠，但絕對不能接受這樣的結果，他從現在開始逐步公布所有買票、養人頭黨員的證據，依照黨紀的規定，代繳人頭黨員應受黨紀處分。

對於選舉結果，陳詩弦表示，會用最謙虛態度，來傾聽黨員聲音，用最踏實的腳步領導縣黨部走向更好未來，為民主進步黨努力、為苗栗鄉親奮鬥。

針對陳光軒指控，陳詩弦回應，陳光軒指控都不屬實，選舉過程難免有競爭、勝負，期間他竭盡全力拜訪選民，除了選舉也對未來黨務及組織提出建議，選完最重要就是團結，他會努力去化解誤會。