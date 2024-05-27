有些人複雜而多面向，有的看似好相處卻很會算計，有的看似很冷漠卻很善良，《搜狐網》點名3星座就是這類人，既可以很善良也可以很無情，一旦他們的善良被人欺騙、底線被觸犯，他們發怒狠心起來，會讓對方吃不了兜著走。

▌牡羊座

牡羊內心非常善良，從不主動傷害任何人，對於那些曾經傷害到自己的人，都能給予寬容，當然，善良之人也有無情的時候，他們看似沒什麼底線，唯一不能忍受的就是家人被傷害，一向孝順的牡羊遇到這種情況，絕不會心慈手軟，會適當給對方沉重打擊。

▌天秤座

天秤不喜歡與人爭論，吃點虧能平息的事情，他們就不鬧大，就算是無緣無故受傷，也能保持初心，用最善良一面示人，這樣的天秤有時善良得讓人心疼；然而，脾氣再好、心再善良也有生氣的時候，暴怒之下將會是最無情的，而天秤就屬於這種類型，雖然不喜歡爭吵，但無情起來也不留餘地，不會顧念交情。

▌天蠍座

天蠍看似冷漠，一副很自傲的樣子，內心其實非常善良，屬於形不露於色的類型，該善良時絕不會狠心，該狠心時絕不手軟；其實，想把天蠍逼到冷酷無情實屬不易，除非對方欺騙或背叛他們，才會讓他們如此絕情，一旦遇到這種情況，天蠍自然不會再留餘地，不挽回損失絕不會甘休。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。