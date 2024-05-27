一位22歲的黃姓女大生，她到小琉球戲水，並佩戴蛙鏡，而在3小時以後，右眼開始出現疼痛與視力模糊，於是她立刻上岸。經檢查發現，黃女右眼最佳矯正視力只剩下0.1，而且在裂隙燈下，除了有右眼角膜水腫，最嚴重的是右眼上皮細胞有一塊很深的破洞，推測可能是蛙鏡進水，海水的高滲透壓（鹽分過高），造成角膜脫水。

另一名28歲的楊姓男子，他到游泳池游泳約兩個小時，雖有近視但他配戴有近視度數的泳鏡下水。他表示游泳時有刺鼻與消毒水的味道，他說應該是前一天剛消毒，置入「氯」有關。

在泳池中2個小時後，右眼越來越模糊，且在摘下泳鏡後，模糊仍然存在。楊男立刻就醫。經檢查發現，楊男配戴的泳鏡會進水，於是在裂隙燈下有明顯的角膜水腫、甚至出現角膜間質出現條紋，由於剛好在瞳孔中央，所以出現畏光與視力模糊，檢查後最佳矯正視力，使剩下0.5，於是立即給予消炎與抗菌的眼藥水，而在5天後回診，角膜水腫完全消失，同時右眼也恢復正常。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，無論是游泳或在海邊戲水，配戴泳鏡是最好的選擇。一副好的泳鏡，必須能保持水面上和水面下，視力的一致性，不會產生頭暈現象，並且到水中不能漏水、具有防霧、阻力小、不壓迫眼球、視野寬廣、高透光率的特色。市面上的泳鏡目前最常見的就是PC (Poly carbonate)玻璃纖維聚碳酸酯鏡片，屬於熱塑性塑膠，可有效對抗外力的傷害與抓傷。

洪啟庭說，另外也具有耐衝度高、抗熱性強與減少所見物體發生變形等優點；但是價錢較貴。另一種價格較便宜的泳鏡，則為甲基丙烯酸甲酯(PMMA)片，此屬於一般塑膠成分；具有無毒，高透光等特性，但是所見物體，還是PC片比較清晰，看久了也不易疲勞。若在在室外的泳池或海邊，泳鏡材質最好能選擇具有阻擋紫外線。

洪啟庭提醒，最好不要配戴隱形眼鏡下水，如果有近視，最好選擇有矯正度數功能的泳鏡，因為隱形眼鏡在水中，人類發生眼睛感染的機率， 是平時的8倍之多。所以若有近視者，最好是配戴有近視度數的泳鏡下水。