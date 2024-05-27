許多人總以為欲擒故縱的伎倆，能讓曖昧對象心癢難耐、愈陷愈深，不過微博運勢專欄點名3星座不吃這一套，天生傲嬌的他們受不了模糊地帶，寧願錯過也絕不會自作多情。

▍射手座

射手座面對感情很有個性，對於不夠真誠的人，從來不會浪費一絲心力去維繫關係，也不願意強留對方在自己身邊。對射手而言，他們更在意彼此之間是否平等的付出，無法接受自己一頭熱的經營和維繫，否則他們寧可錯過，也懶得主動。

▍巨蟹座

巨蟹座在社交上屬於比較被動的一類人，不會主動向不熟悉的人攀交情，對於別人的刻意接近，也總是一副冷淡的樣子。由於巨蟹極度缺乏安全感，因此即便是在心儀對象面前，也無法主動迎合，除非對方表現出真心，否則巨蟹都會禮貌保持距離，絕不會自作多情的一味示好，就算錯過也無妨。

▍獅子座

獅子座的熱情只給對自己同樣付出真心的人，如果有人忽視、怠慢獅子，他們絕不會熱臉去貼冷屁股。其實獅子的個性十分簡單，他們渴望被崇拜，但如果遇到虛情假意、欲擒故縱的對象，獅子即便內心再愛，也會選擇遠離，就算錯過也不後悔。

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