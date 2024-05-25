每個人表達愛意的方式不同，有些人對另一半噓寒問暖，恨不得把所有美好全給對方，但也有人秉持著「愛之深、責之切」的態度，講話毒辣難聽。運勢網站《摘星工廠》點名3星座，是典型的刀子嘴豆腐心，雖然講話毒舌，但其實內心愛得死心塌地。

▍巨蟹座

巨蟹座愛一個人時，會不自覺開啟「說教」模式，表面上雖然把對方嫌得一無是處，其實心裡卻比誰都珍惜。巨蟹只是一心為了對方好，希望對方快點改正錯誤，但這樣的苦口婆心和用心良苦在另一半的眼中，往往只有減分。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，不僅對自己有高要求，對另一半也相當嚴厲，經常會化身魔鬼訓練營的班長，逼著情人一起成長。對處女座而言，為了達成「我好、你好、大家好」的共贏局面，理所當然就會在另一半耳邊嘮叨，看到對方犯錯便出聲提醒。

▍水瓶座

水瓶座為人率真，講話直來直往，但為了不讓自己成為被攻擊的目標，他們會將一些不好聽的話放在心裡，或是用委婉的方式表達。不過若是面對另一半，水瓶就越在意對方的頻率是不是能跟自己相近，毒舌的一面也會毫不掩飾地表現出來。

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