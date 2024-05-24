每個人表達情緒的方式都不同，有些人看似脾氣好，卻只是裝出來的好形象。《搜狐網》運勢專欄分享4星座看似好好先生，不過脾氣其實很大，一旦被碰觸到底線，就會瞬間爆炸，甚至會想辦法報復，討回屬於自己的東西。

▎摩羯座

摩羯座給人和善的印象，不過私底下脾氣非常大，唯有在親近的人面前，才會卸下偽裝，露出真實模樣，平時不會隨意發火，大多時候都願意幫助別人，生氣時會選擇隱忍，他們深知發脾氣還要善後，還容易得罪別人，摩羯座一旦發脾氣，就很難和好如初，也不給對方解釋的機會，像是一個隱藏炸彈。

▎處女座

處女座是完美主義者，希望在別人眼裡也是無懈可擊，遇到氣憤的事情，他們絕不會當眾發飆，認為這是很沒面子的事情，所以會盡量表現大方，不愛斤斤計較，但他們其實在克制情緒，一旦到了忍無可忍的時候，才會露出真實脾氣，若是撕破臉了，他們就不會再隱藏，讓對方吃盡苦頭，絕不留後患。

▎巨蟹座

巨蟹座外表看似溫和，沒有太大的殺傷力，但這只是他們的偽裝，平時不會輕易發脾氣，希望與人為善，不過一旦被惹怒，脾氣就很難控制，沒發洩完絕不罷休，對方若是沒有及時道歉，就會變得更暴躁，事情平息後，他們雖然會變冷靜，但不會再與惹怒他們的人有任何聯繫。

▎牡羊座

牡羊座在家人與朋友面前，給人一種沒心機的樣子，個性大剌剌又直爽，說話不愛拐彎抹角，有不滿就直接說出來，不過遇到不太親近的人，他們就會選擇隱忍，表面上非常客氣，但不代表他們好欺負，若是權益被侵犯了，或被碰觸到底線，他們依舊會硬起來，為自己討回公道。

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