星座專家唐綺陽分析5／27–6／2本周運勢，面臨吉星在雙子能量，此股能量將引導事情能被優化，關注人際關係、教育相關議題，有學習計畫，將興起一波開課潮，表現聰明者能得到青睞，交通與旅遊業蓬勃發展，並有買車的欲望，驛馬星動、有開心出遊的機會。
星象影響：太陽、木星、金星在雙子
12星座個別運勢：
【累的：牡羊、天蠍、射手、水瓶】
牡羊：好事多磨被否定並非壞事，感情聚少離多
天蠍：工作上諜對諜好掙扎，感情拉扯心很累
射手：被金錢牽制請好好理財，感情別活在自我世界
水瓶：修正挫折往優化方向前進，感情吵架是真心交流
【穩的：金牛、雙子、處女、天秤】
金牛：努力協調與夥伴的步調，感情上別懷疑對方真心
雙子：前景看好、事業漸入佳境，感情要少點強迫症
處女：按部就班有貴人提拔，與另一半能穩定發展
天秤：低調行事較有利，感情上觀念相合很重要
【讚的：巨蟹、獅子、摩羯、雙魚】
巨蟹：直覺大開有神奇體驗，感情遇到命定之人
獅子：適合放膽執行新計畫，感情告白成功機率高
摩羯：可規畫未來大膽前進，感情從朋友夥伴做起
雙魚：合作運佳有互補效果，感情能兩情相悅別逃避
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