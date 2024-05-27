福懋累計今年1～4月合併營收97.89億元，年減3.1％；今年首季稅後純益1.79億元，年增119.74％。

福懋目前研發的新品中，包括100％ Recycled Polyester環保材質，可應用於戶外防風防曬，輕薄易收納式夾克的「抗紫外線布」；100％環保材質的「輕量寶特瓶回收聚酯異形斷面纖維布料」。

環保綠色產品是紡纖業目前也是未來重要趨勢，福懋指出，原料來源是非食用性玉米，取代傳統石化原料的「生質耐隆56環保布料」即是新一代環保產品之一，已開發一系列適合運動、休閒、羽絨、戶外等用途布料，並且受到許多知名品牌高度詢問。

另外，「複合反光印花」則是運用特殊加工材料及製程工法，使織物本身於一般環境使用時，具有多色變化的外觀效果，在夜間更可提供良好的反光效果，賦予消費者安全性，是流行趣味與安全性兼具的複合機能性產品。

福懋指出，與價值鏈合作夥伴持續開發新產品；以及運用導入現在最流行的AI在智能生產上，都是公司未來的營運發展重心。