裕隆去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，去年度每股盈餘來到4.63元。去年也是裕隆成立70周年，在新能源車時代，秉持著成為台灣綠色移動創新者的目標，裕隆去年112年完成NISSAN X-Trail新車上市以及納智捷N7電動車的量產準備，未來將持續推出符合消費者需求且兼備舒適與科技的智能座駕。

裕隆n7依目前訂單狀況、產能狀況得宜，董座更提到，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，6月n7更將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，n7有望達成年銷量破萬的目標。

裕隆股東會臨時動議階段，有股東特別舉手提到，擔心佳評如潮的n7接下來的預購太搶手買不到，希望能有「股東優先」方案，可見n7的熱門程度。

針對中華(2204)代理的MG也將於6月中旬正式發表MG4，可望迎接全新MG4帶來的純電體驗，集團n7以及MG4之爭，董座也表示，山頭會合，各自努力。

裕隆城商場已於去年112年9月28日正式對外開幕，是新北最大的複合式商場，開幕後的營業狀況超過預期，開幕期間創下單日七萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，未來可穩定貢獻裕隆營收、獲利及創造充裕的現金流。

展望113年及未來營運推動，裕隆持續推動數位化及導入AI技術運用以達成智慧製造，提升生產效率、能源效率及品質。再生能源方面，已累積於三義廠區完成太陽能發電15.4MW容量裝置，去年總發電量1716萬度實績，等於全廠區用電量的137%，今年將再增加10%擴大至17MW的建置目標。儲能事業方面，112年共生產940MW的儲能櫃實績，今年目標產量將增加至1220MW，且配合減碳政策每年低減CO2排放4.2%目標。

裕隆表示，強化企業ESG的永續發展一直是公司的經營方向，今年公司已連續十年榮獲台灣證交所「公司治理評鑑排名前百分之五」的殊榮。