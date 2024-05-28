今年「漢光40號」演習第一階段「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」從自4月19日起連續進行8天7夜24小時不間斷方式進行攻防，號稱史上最長電腦兵推，期間演練未來5年應對敵情。未料卻有海軍上校組長遭爆在演習期間進駐戰情中心時，提早翹班回南部，也未見接班人到場，形同放空戰情中心。但經了解，該位上校實際上有請假，並獲得長官同意，也在交接後才離開，但因為完成假單簽核，因此海軍仍將議處。

據了解，漢光兵推期間，參演官兵都不得請假，但該位劉姓上校組長事前已先請好26日的假就醫，並提前在25日晚上6點離開戰情中心離營。

但按規定，25日晚間8點劉姓上校才可離開營區，但他提早離開戰情中心，由也代理人到場後才離開，這時並未宣布漢光兵推結束，仍視同在「作戰期間」，仍有爭議。

根據漢光演習與戰備規定，演習期間，三軍參演單位的主官(管)都必須進駐戰情指揮中心。副主官(管)則進駐備用戰情指揮中心。保持作戰指揮鏈路遭攻擊時，必須無縫銜接，維持作戰指管效能，此次演習劉姓上校組長當時就擔任備援指揮所政戰中心戰情組長。

經本報瞭解，今年4月電腦輔助指揮所演練期間，並無演習期間不得請假規定，劉姓上校因已預約排定醫療就診，經向演習指揮官口頭核備請假並獲同意，在完成職務代理人交接後離席，並無爆料者說「政戰中心空轉」、「預謀犯案」，也沒有造成內部「議論紛紛」情事。

另查海軍司令部也已經依調查事實，以「未完備請假手續」給予行政懲處，沒有任何包庇行為。