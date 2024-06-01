日月光投控暨所屬子公司、與日月光環保永續基金會，為了響應6月8日聯合國世界海洋日，1日上午號召22家供應鏈夥伴，且邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，於全台7個地點，共1,600人聯合淨灘，一天總計共清除2.8噸垃圾（可回收1.6噸、不可回收1.2噸），每人盡一己之力，要還給地球與海洋生態一個乾淨的面貌。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，日月光投控致力於推動永續發展，並積極對世界環境議題發揮正面影響力，1日邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與，於新北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘及高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘，共7個地點舉辦淨灘。

汪渡村表示，舉辦海洋日淨灘，最大的目的就是要發揮正向的社會公益能量，喚起民眾對海洋守護的意識，希望透過這活動整合供應商、以及其他團體的力量，實踐對海洋環境的重視。

他說，今年擴大舉行海洋日，總共有7個場次辦理這個活動，在同一時間、不同地點，一起進行淨灘。日月光在永續的議題上是從多方面著手，像是在減塑議題上，則是收集廢料後製造出實用、大家喜歡的用品，像是今天幫各位貴賓準備了萬用掛繩，從吊帶或是墊片，都是從廢塑料再回收產製。

以台北場為例，響應的夥伴有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等150人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，在有豐富生態地形的石門風箏公園沙灘進行淨灘活動，以實際的行動關懷臺灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光海洋日除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召70多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。

日月光長今年全台響應淨灘活動供應商為：【台北場】泓德能源、富威電力；【中壢場】聯純科技；【南投場】荒野保護協會和觀石林景觀；【台中場】大瑞科技、大豐環保、健源科技、揚恩科技、嘉晟顧問管理；【高雄場】大豐環保、日澤國際、台灣默克、帆宣系統科技、迅束企業、香港商信可、賀立機械、詠翰工程、鴻霖航空貨運、ReFindLab；【澎湖場】天方能源、海洋途徑，以及高雄西子灣的高雄銀行，總計有22家供應商夥伴一同響應日月光海洋日，共同為海洋環境盡一份心力。