馬力斯餘威影響雨彈炸全台 氣象署曝「這時間」雨勢趨緩 @ChinaTimes

（13：37更新）雷雨範圍從屏東往北移動！中央氣象署發布嘉義市、台南市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。同時發布10縣市大雨特報，今日台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

10縣市發布大雨特報。（翻攝自氣象署）

換嘉義縣市、台南大雷雨來襲。（翻攝自氣象署）

中央氣象署表示，今天受鋒面影響，天氣較昨日更不穩定，降雨也更為明顯且持續，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也都有短暫陣雨或雷雨，鋒面帶上可能伴隨中小尺度低壓通過臺灣，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象。

由於降雨明顯，加上有東北風吹拂，北台灣天氣會稍轉涼，預測北部、東北部及東部高溫約28、29度，其他地區32、33度；低溫方面，北部及東北部約23、24度，其他地區26、27度。

原第2號輕度颱風「馬力斯」已減弱為熱帶性低氣壓。近期易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石。