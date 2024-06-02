為進一步強化消防救災的能力，基隆市消防局將於今年11月派出4名同仁赴日本靜岡縣的靜岡消防學校，接受日方為期2周的完整訓練課程，並取得證照。基隆市消防局長游家懿表示，透過國際交流與學習，進一步提升基隆市的救災能力，保障市民的生命財產安全。

其實基隆市消防局並不是第一次與日本靜岡消防學校合作，去年基隆市消防局便與日本靜岡縣危機管理部、靜岡消防學校合作，突破各種限制順利派遣2位消防同仁，前往日本靜岡消防學校接受日本完整消防訓練課程。2名消防同仁不僅完成了相關的訓練，也順利取得證照。

基隆市消防局日前舉辦集中訓練，篩選出4名合格的消防同仁，將於11月赴日接受完整的消防救災訓練。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市消防局日前舉辦集中訓練，篩選出4名合格的消防同仁，將於11月赴日接受完整的消防救災訓練。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

這兩名同仁在靜岡消防學校的優異表現獲得高度肯定。靜岡消防學校副校長於結訓時表示，支持雙方持續保持良好的國際消防合作關係，共同參與訓練課程。今年與日方透過線上會議協商後，預計於11月派遣4名外勤同仁，前往參加為期2周的救助訓練。

消防局透露，本次訓練將對於消防戰術與安全管理、救災現場警戒防護、消防技能訓練等，對於消防救災危險預知以及消防組織作戰課程強化，將救災安全管理接軌國際化訓練課程。

目前已有6名消防同仁報名，基隆市消防局也於日前在信二消防分隊，由災害搶救科長蘇元鏞，率測驗教官余宗庭副大隊長、王士誠分隊長，辦理學科及術科體技能測驗。項目包含日文基礎拼音認知、基礎消防戰術運用及新式體能測驗，選出合適的人員赴日受訓。

消防局長游家懿表示，在氣候變遷的影響下，災害救援的複雜性逐日提升，透過國際交流與學習，能讓我們理解各國不同的消防救災安全觀念，進一步提升基隆市的救災能力，保障市民的生命財產安全。