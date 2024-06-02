高雄陳姓男子在三民區一處路口，與高姓男子爆發行車糾紛，陳男見高男吃檳榔、手腳有刺青，用台語大罵：「你刺龍刺鳳是做流氓」，高男氣得對他提告。陳被依公然侮辱罪處罰金3000元，不服上訴，高雄地院上訴審合議庭認為陳男出言屬於爭端過程中，偶然、短暫傷及對方名譽，而非反覆、持續出現恣意謾罵，逆轉改判無罪。仍可上訴。

判決指出，陳姓男子於2022年11月3日騎車行經市三民區北平二街行駛至博愛一路口時，與同樣騎機車的高姓男子發生糾紛，陳男不滿高男突然向左偏害他差點撞到，雙方當街發生口角，陳男看對方嚼檳榔又刺青，用台語大罵：「你刺龍刺鳳是做流氓」、「不是男人、沒路用」等語，還飆罵髒話。

待警方到場後，高男對陳男提告公然侮辱，檢方調查時，陳男坦承有飆罵高男，但是要高男做事情要像個男人，較小要咖好（要有膽識），不要龜龜縮縮，但仍被依公然侮辱罪將陳男起訴。高雄地院審理時，法官認為「流氓」一詞按社會通念及口語意義，即寓有貶低他人人格意涵，足以令人感到難堪、不快，因此依公然侮辱罪處陳男罰金3000元，可易服勞役。

陳男不服上訴，高雄地院上訴審合議庭則認為雙方因行車糾紛起糾紛，陳男出言「你刺龍刺鳳是做流氓」，應僅屬於爭端過程中，為免自己氣勢弱於他方，而於衝突過程中因衝動而有偶然、短暫傷及名譽，而非反覆、持續出現恣意謾罵，因此逆轉改判無罪。全案仍可上訴。