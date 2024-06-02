2024立委選戰期間，國民黨立委張智倫遭檢舉，藉「賢清基金會」捐助支票給社區活動，涉嫌賄選綁樁，新北地檢署5月6日偵結，認定罪嫌不足不起訴。對此，張智倫表示，選舉期間已澄清長期媒合基金會與許多地方公益團體、組織及企業，攜手推動公益活動，卻因選舉遭對手造謠抹黑，感到相當無奈，如今謝謝檢察官還自己清白。

不起訴書指出，根據法務部調查局台北市調查處移送意旨，新北市中和某社區2023年10月21日舉行活動，張智倫家族以「賢清基金會」名義開立支票致贈。

檢察官調查認為，遭指控的發言內容提及「這次智倫很榮幸代表國民黨參選本區立法委員，拜託大家明年1月13日可以給智倫一個鼓勵，讓我有機會由我爭取更多福利、更多建設」，主要是介紹參選及希望給予鼓勵，客觀上難以認定所謂的捐助行為，與該案社區「約定」投票行為。

針對捐贈支票一事，不起訴書表示，過去張智倫未參與任何選舉時，基金會就對該社區活動企畫時進行贊助，「並非於特定選舉期間方為之，亦難認捐助社區舉辦活動之行為，係基於假藉捐助名義賄選之犯意為之」，並且復查無其他積極證據，足認張智倫沒有其他犯行，為不起訴處分。

張智倫選前遭指控時即回應，公道自在人心，自己長年與基金會媒合地方社團做公益，協助需要幫助的民眾，如今謝謝檢察官還清白，呼籲不分黨派，把焦點從負面的政治攻防，轉移到正向的興利除弊，關注民眾的需求、促進國家的發展，牽起善的循環。