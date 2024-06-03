今年端午佳節鄰近世界環境日，群益金鼎證券除依端午傳統習俗向台灣在地廠商採購節慶特製福袋香包2,300個致贈全體同仁，藉以傳遞對同仁平安祈福及溫馨關懷之意。另外，更針對世界環境日再次宣傳推廣資源回收分類措施，並特別將回收範圍擴及辦公室廢棄物，如光碟片、廢電池等等，希望藉此廣為宣導重視環境的理念，共同朝向永續發展的目標前進。

在永續概念日漸抬頭的今天，世界環境日跟世界地球日都是眾人關注的焦點，2024年的世界環境日重點關注為「土地恢復，荒漠化和抗旱能力」（Land restoration, desertification and drought resilience），呼應全球日益嚴峻的土地及氣候議題。

針對今年的主題，群益金融集團做了一系列的努力，包含群益同仁於桃園銘傳大學親手種植台灣原生樹種，以及響應「關燈1小時」活動，全台52家分公司共同關燈1小時，並於網站號召客戶及員工共同協助響應，節電愛地球。旗下子公司更在假日主動發起淨灘活動，希望為地球環境盡一份心力。

群益金鼎證券近年在ESG行動上加足馬力，希望讓全公司都動起來，不僅定期開會激發新創意，更持續追蹤執行進度。且群益長期致力於永續發展，在能源消耗與溫室氣體排放方面，每年持續減少。

去年展開的群益奉茶行動專案，群益證全台52個據點都歡迎民眾來裝水兼做理財規劃，群益同時在部分飲水機台上設置「愛地球減塑計數器」，民眾在裝水的同時，能瞭解自身為地球減量多少的瓶裝塑料，為環境盡一份心力，迄今已累計減少了20萬支以上的寶特瓶。

不僅如此，群益更推動一年一天志工假，鼓勵同仁自發參與淨灘、淨山等公益活動，用實際行動為地球盡一份心力。

群益在各領域的積極投入，希望能讓員工、客戶甚至更多人感受到幸福，Capital Care群益關心您，群益與全民共同為永續環保減塑愛地球而努力。