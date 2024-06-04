新北市議會今（4）日進入總質詢第2天的議程，國民黨新北市議員劉美芳針對各區智能衛生所設置進度質詢市長侯友宜，詢問在卸任前規畫完成的數量，侯答詢時表示，預計卸任時完成22所，但願景是在2030年讓新北29區全數設置，他也承諾此項目標一定能夠完成。

劉美芳表示，因為輝達執行長黃仁勳來台，近期全台都在「追黃行動」，所以也想到市政如何跟AI結合，讓行政效能更迅速，其中有一個目標就是把衛生所改造成智能衛生所，不僅重視醫療民生，也減少城鄉差距，因此她詢問侯友宜在卸任前規畫完成幾所？

侯友宜回應，從2019年到目前為止，已經完成13區的智能衛生所，但自己的目標很清楚，就是到2030年時，29區的衛生所都會全部智能化，目標是以1年3所得速度擴展，所以以此推算，在2026年卸任時會完成22所，衛生局也會再編列預算，提供給民眾健康服務更智慧化。

侯友宜強調，雖然規畫到2030年，當時自己已經卸任，但依目標進度，到卸任時會增加將近9所、大概只剩7所，所以29區在2030年全數完成一定可以達標，甚至提前達標，大概在2028或2029年就完成了。劉美芳期許，在侯2026完成階段性目標後，下任市長可以把所有期程跑完。