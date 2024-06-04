18歲陳姓男子受雇詐騙集團當車手，當「假檢察官」向高雄蘇姓男子取款時遭逮，他向警方供稱自己受藏鏡人「馬英九」、「桂林仔」指示，試圖撇責。高雄地檢署今偵結，認定陳男明知工作不單純還配合收錢，依詐欺、偽造文書等罪起訴。

陳男今年4月20日加入telegram群組，受群組內「馬英九」、「桂林仔」、「財神附體」、「日進斗金」等人指示，擔任收水車手。4月22日上午，「馬英九」、「桂林仔」叫陳男前往高雄三民區一家超商，影印台北地檢署公文的法律文書後與蘇男碰面，向蘇男收取42萬元現金。

陳男依約現身，被埋伏員警當場逮獲。原來，蘇男早就知道一切都是騙局，詐團以常見的「假檢警」手法唬弄，稱蘇男健保卡被人申請開戶，因涉入詐欺需製作筆錄及提交保證金，蘇男被嚇到後一度想聽從指示領款，但隨後警醒報警，報案後還和警方合作、釣出車手。

陳男辯稱，他想要找工作才加入該群組，群組內的「馬英九」、「桂林仔」是他的上司，指示他前往收取物品，他根本不知道收的是現金。

檢方認為，陳男接受不詳人的指示，也未確認收取什麼物品，顯然跟正當工作不同，且交付的地檢署收據還載明收取42萬元，可預見這些錢來源不法，綜合事證後，認定陳男涉嫌詐騙，依法將他起訴。