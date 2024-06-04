0403花蓮大地震後，對台北市內多棟建物造成損害。市長蔣萬安喊出北市進入「大都更時代」，加速市內老舊建物都市更新。不過國民黨議員李明賢發現，前市長柯文哲任內的都更案件，平均的核定天數長達625天，甚至有一都更案長達3074天才改完印章核定；反觀蔣萬安上任至今完成審核的都更案，最短7天、平均137天。對此蔣萬安則回應，北市都更刻不容緩，會持續加快、縮短流程。

李明賢指出，柯文哲2014年上任市長後，8年任期內有954件都更案申請報核，不過至今仍有324案尚未核定。此外，其中更有位在萬華的都更案，從申請至核准竟長達3074天，質疑柯市府任內都更效率牛步。

而反觀蔣萬安市府，上任後喊出「都更8箭」力推都市更新，至今核定58件都更案，平均核定時間為137天，更有士林區與南港區的都更案，短短7天就完成核定。而在0403大地震後，蔣再喊出北市進入「大都更時代」，申請都更核定的案件持續增加，也考驗著蔣市府的行政效率。

都更處長陳建華表示，就他了解，3000多天才完成都更程序的案件，原因在於申請者2度提出變更，由於只要一變更，整個申請程序就要重頭開始，因此才導致時間推遲，「這個案子應該不能算是公部門的問題」。

蔣萬安也坦言，針對都市更新審議程序，他聽到很多基層反應太過冗長，因此他上任後積極精簡、加速都更審查流程，整個都更程序中，北市府能夠掌控的部分，能加速就加速、能縮短就縮短，「都更處同仁承受很大的負擔，但都市更新是迫切要解決的問題，大家一起面對，希望還能加快的就繼續加快。」

李明賢也質疑，從2015年提出申請的都更案，仍有78案至今未核定，他也要求蔣萬安與都更處應主動積極了解，不應該因為是陳年舊案就置之不理。對此陳建華表示，會先主動了解78案的情況，並將資料提供給議員；蔣萬安則允諾，會責成都更處逐案了解，針對問題逐案解決。