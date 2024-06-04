為慶祝6月15日警察節，桃園市平鎮警分局利用常訓時間舉辦3對3籃球、桌球及羽球競賽初賽。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

為慶祝6月15日警察節，桃園市平鎮警分局利用常訓時間舉辦3對3籃球、桌球及羽球競賽初賽，並將在6月11日警察節前夕舉辦決賽，平鎮警友辦事處主任葉雲宙更加碼提供比賽獎金，讓大夥渡過屬於波麗士專屬的節日。

平鎮警分局長徐坤隆表示，為了感念同仁一整年忙於治安及交通維護工作，邀集平鎮警友站主任葉雲宙及各警友站站長，共同舉辦各式球類競賽活動，讓各單位同仁除了能凝聚團隊精神外，也藉此感謝大家一年來無私、辛勤的奉獻。

平鎮警分局表示，今年警察節慶祝活動，採動態競賽舉行，由各單位同仁組成籃球隊、桌球隊及羽球隊，抽籤排定賽程對手後，分別於3日、4日及5日連續3日上場相互較勁；3日率先登場的3對3籃球賽，比賽過程雖然緊張、刺激，但卻不見激烈碰撞的「肅殺」氣氛，此起彼落的加油聲及歡笑聲，讓賽場上充滿了歡樂，更讓每位警察同仁暫時忘掉工作的壓力。

警察高壓工作的辛苦程度，一般的民眾很難體會箇中辛酸，平鎮警分局也希望透過這樣的輕鬆的慶祝活動，能讓警察同仁得到片刻的休閒，同時也能達到強身與同事情誼交流的目的，日後持續而為民眾、為社會奉獻心力。