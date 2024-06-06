世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽，世界排名第11的寶島一哥周天成6日面對世界排名第32的馬來西亞梁峻豪，歷時超過1小時，以18比21、21比13、17比21無奈飲恨，未能晉級8強。

梁峻豪首輪才挺過3局對抗，擊敗世界排名第3的印尼好手克里斯提（Jonatan Christie），狀態調整的不錯，首局前段和周天成頻頻拉鋸，並以11比10領先進入技術暫停；回到場上梁峻豪延續連續得分氣勢，不過最多就領先到3分，都在可以追回的範圍，中後段周天成加強攻擊連下5分超前比數，但梁峻豪很快又反擊，並在兩人一次網前小球過招把握機會強襲得分、先出現局點，隨後梁峻豪又是把握一次網前過招出現的機會攻擊取分，率先搶下局數。

第2局開局周天成取得3比0領先，中間一度被追到只剩1分保險，不過周天成很快做出回應，再度讓分數稍稍拉開，在一路領先及擁有7個局點的優勢下，順利要回一局，讓比賽進入到決勝第3局。

第3局氣勢又回到梁峻豪那邊，開局讓周天成陷入0比4落後，在後頭追分的周天成最多落後到6分，其中一次原本有機會攻擊，上網來到網前想要扣殺的周天成失誤掛網，未能要回氣勢，反以7比11落後進入技術暫停；該局後半段梁峻豪一次救球打到持拍的右手，在場邊緊急處理，恢復比賽後梁峻豪幾次失誤讓周天成逐漸縮小分差，兩度追到只剩2分落後，可惜周天成就差一口氣追過去，梁峻豪20比16擁有4個賽末點，周天成救回了1個，可惜最後回擊過長出界，無奈結束印尼行。