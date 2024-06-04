世界羽聯BWF世界巡迴賽本周超級1000系列印尼羽球公開賽，這一站賽事寶島一姐戴資穎賽前退賽，4日首日賽程，台灣黃金男雙組合李洋／王齊麟面對首次在BWF賽事過招的馬來西亞組合鍾鴻健／海卡爾（Muhammad Haikal），先輸一局、連趕兩局後來居上，18比21、21比16、21比17獲勝，晉級16強。

這站賽事是李洋／王齊麟在巴黎奧運前最後一站賽事，比賽現場氣氛熱烈，場邊觀眾會熱情吶喊，加上製造許多聲音鼓譟，讓選手打起來格外有勁，雖然主要是為印尼地主選手加油，場邊也不時可以聽到「麟洋加油」的喊聲。

第1局「麟洋」和對手互換過領先，李洋／王齊麟在13比17落後時連追4分逼平比數，不過馬來西亞對手回敬4比1小高潮，率先收下一局。

第2局前段李洋／王齊麟曾取得8比2的6分領先，但因幾次失誤被對手一度追到9比8只剩1分保險，「麟洋」趕緊穩住陣腳，還是先拿到第11分進入技術暫停，接下來「麟洋」再兩次從1分領先緊張局勢逃出，順利扳平局數，將比賽帶進決勝第3局。

第3局前段雙方互相拉鋸，李洋／王齊麟透過連得4分攻勢要回領先，不過中段又被追上分數，「麟洋」在雙方12比12平手後連得2分再拚出氣勢，就此領先到結束。

這站賽事寶島一姐戴資穎因為膝蓋傷勢也宣布退賽，等於下一次看到她正式比賽就是巴黎奧運，寶島女單由許玟琪、白馭珀、宋碩芸出賽，首日台將只有雙打組合有賽程，單打選手明天登場。

王齊麟（前）積極撲救。（Badminton Photo提供）