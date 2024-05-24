世界羽聯BWF世界巡迴賽超級500系列馬來西亞大師賽，台灣一哥周天成24日挑戰世界球王安賽龍，周天成苦戰46分鐘，可惜還是以直落二飲恨吞敗，沒能再創奇蹟。

雖然過去兩人交手22次小天吞下18敗，但最近一次交手是湯馬斯盃團體賽8強賽，當時小天經過3局苦戰險勝，幫助中華隊首次殺進四強，取得最佳銅牌成績，這次兩人再次交手，小天顯得信心十足。

開賽後安賽龍頻頻強攻得手，周天成韌性十足，4度追平，可惜在14比16落後的時候被安賽龍連得4分，即便救回一個局末點，仍以15比21丟掉首局。

次局周天成還沒回神，安賽龍又連續攻擊得手7比2領先，小天追至11比15，緊接著一記後場球，底線裁判判決壓線，但安賽龍挑戰成功，這次挑戰讓周天成錯過縮小差距的機會，反而接連丟掉4分，最終11比21敗下陣來，無緣闖進4強。

台灣女雙組合宋碩芸／余芊慧，面對賽會頭號種子、世界排名12的日本名將中西貴映／岩永鈴，雙姝在9比19大幅落後的劣勢下硬是不肯放棄，連得6分縮小落後差距，可惜還是以16比21丟掉第一局。次局雙方一路糾纏，但日本組合靠著7比0攻勢反超，甚至領先6分，宋／余頑強追回4分，無奈最終仍以15比21敗陣，止步8強。