警方逮捕運毒的莊姓嫌犯。（警方提供）

警方逮捕運毒的莊姓嫌犯。（警方提供）

刑事局偵查第三大隊年初接獲財政部關務署通報，表示有自馬來西亞寄出內含餅乾、軟糖的國際包裹，藏有黑市價格約2000萬的3.7165公斤海洛因，警方立即報請北檢指揮偵辦，追查上游買家，前後逮捕3層、共8名收件人嫌犯，其中包含台北黑幫「威震集團」的劉姓成員，全案依毒品與組織犯罪送辦。

警方懷疑黑幫在幕後操盤運毒集團，並有計畫吸收癌末患者運毒，將擴大偵查。

該批毒包裹今年1月4日自馬來西亞抵台，台北關X光查驗有異，發現包裹係以馬來西亞名產餅乾盒及糖果包裝，餅乾盒內有餅乾，但糖果包裝卻沒糖果，藏有3.7公斤海洛因。

專案小組埋伏、蒐證，先逮捕收件人63歲姬姓犯嫌，再查扣約3.4386公斤海洛因。另循線逮捕劉、張、羅、莊姓等4名犯嫌；經彙整分析情資後，溯源追查出其餘犯嫌，陸續通知收件人溫姓、葉姓犯嫌及居中仲介的郭姓犯嫌等3人到案。

警方調查，威震集團36歲劉姓成員與48歲莊姓男子統籌策劃運毒計畫，指揮手下與人頭仲介接洽，由人頭仲介提供癌末的重症病患證件，充當毒品包裹收貨人，利用層層轉手方式領取毒品包裹，企圖設置多重斷點以躲避警方查緝。

警方說，大腸癌末52歲溫姓男子與肺癌末期的63歲姬姓男子分別是1、2層的取貨者，交貨給劉姓男子後，再轉交莊姓男子。警方陸續收網再通知第3層嫌犯到案，部分曾涉入毒品案，推稱受雇僅領包裹、運送轉交，不知內容是毒品。

刑事局表示，為落實行政院訂頒的「新世代反毒策略行動綱領」第2期「溯毒、追人、斷金流」的「斷絕毒三流」反毒總目標，本案專案人員以「人」為中心追緝運毒網絡成員及源頭，展現刑事局截毒關口、溯源斷根的決心。