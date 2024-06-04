立法院會原排定第三案審查「原住民保留地禁伐補償條例草案」，但遭到民進黨阻擋，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，引發立委高金素梅、鄭天財等原民立委不滿，對此，柯建銘表示，對於原住民補償照顧，只要合法合憲，當然100％贊成，權力分立原則底下不要說6萬，10萬也會贊成，但是非常反對憲政體制問題，所有人都要向憲法低頭，沒有人有力量對抗憲法，憲法可以表決嗎？

柯建銘表示，他感謝媒體讓民意可以結集，有來參加青鳥活動以及全國各地支持青鳥活動的台灣人民，今天是立法史上很關鍵的一天，成功阻止藍白合作毀憲亂政，從528再往前整個會期都說要程序正義，依職權行使法處理，從開議到現在，531再行文給韓院長，但是韓院長都沒有回應，在我們拜託懇求下今天主持朝野協商，這過程是曲折艱辛。

柯建銘也還原協商過程，傅崐萁要翻臉不要朝野協商，韓院長也要下結論，但是我們嚴正發怒，程序已經完成，要有協商結論才能表決，非常驚心動魄，對於原住民補償照顧，只要合法合憲，100％贊成，權力分立原則底下不要說6萬，10萬也會贊成，但是非常反對憲政體制問題，所有人都要向憲法低頭，沒有人有力量對抗憲法，憲法可以表決嗎？

柯建銘表示，表決以後藍白在三讀發言作秀，已經讓憲法判政治死刑，在憲法53條行政院是國家最高行政機關，立法院只有審查，沒有提預算案的權利，否則責任政治無法歸屬，還是很敢寫偉大台灣人民，因為你們勇敢站出來，讓民主沒有被沒收，讓憲法沒有被沒收。

柯建銘說，這種原住民補償不能當成政治操作，大家都想當好人，為什麼我們要當壞人呢？好人和壞人只有一線之隔，這始作俑者拿來政治操作就是前總統馬英九，請大家注意2015年12月18日立法院發生兩個法案通過，一個就是禁伐補償、一個是國土計畫法，這兩個法案朝野都有意見卻通過。

柯建銘解釋，禁伐補償在2016年1月6日開始適用，國土計畫法2016年05月01日生效，留下這兩個爛攤子讓民進黨繼續處理這個問題，國土計畫法衝擊很多，所以到2016年行政院長蘇貞昌發現有問題，之後展延3年，縣市政府把優良農田畫為工業區來炒作土地，國土計畫法到此時此刻縣市政府都不送，是馬英九留下來的大爛攤子。

他說，今天誰在政治操作？兩個問題要問柯文哲和傅崐萁，請問1月15日到今天為止，難道這種很簡單憲政體制問題還要跟你溝通嗎？最好的溝通是立法院從來沒有任何一個黨鞭要去黨主席溝通，最好的溝通是在委員會，過去委員會協商沒有結果，由院長主持朝野協商，沒有結論就簽協商結論在表決，這是民主程序，一直主張528青鳥活動在講程序正義和依法，沒有程序正義何來實質正義。

柯建銘批評，要問民眾黨主席柯文哲你不要當政治巨嬰，和國民黨違法再怪警察沒有跟你溝通，這是什麼邏輯？要問傅崐萁，所謂本會期結束前一定要讓錢坑法案在立法院通過要好好想一想，朝野協商人民會看不懂嗎？未來藍白合作毀憲賣台，會在立法院阻擋一切，傅崐萁你以為一路蓋牌三分鐘出委員會，我想形式變更可行性高嗎？你們三個錢坑法案是藍白合作共提修正案，我們要眼睜睜看著你們怎麼表演，我們會守住民主的原則。