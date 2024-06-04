韓國電影《亡命機劫》重現韓國歷史上最驚心動魄的一場劫機事件，故事改編自發生在1971年的真人真事，河正宇在片中飾演前戰機駕駛「泰仁」，因一場意外被迫退出南韓空軍，只能轉而任職於商用客機的副機長。一次看似平常飛往首爾的旅程，卻因為一起爆炸揭開了峰迴路轉的劫機事件，機上60位乘客和機組員，必須急中生智阻止班機飛越北緯38度線。

河正宇日前在記者會上提到：「《亡命機劫》是我參與過最戲劇化也最累的一部電影，劇組甚至在片場搭建了一架真實尺寸的飛機來拍攝，並且架設在一台穩定器上，所以真的就像在飛行一樣。雖然這是一起真實發生過的事件，但是電影的娛樂性和懸疑感真的很吸引人。」呂珍九也將在首次擔綱反派，「我希望能呈現出劫機犯心理的多面向，我和導演在塑造這個角色時真的花了很多時間，飾演反派比我想像中還要辛苦啊！」

呂珍九首次挑戰反派，在《亡命機劫》中飾演劫機犯。（圖／索尼影業提供）

今（4日）曝光的正式預告中，由呂珍九飾演的劫機犯利用土製炸彈炸開駕駛艙，並且宣布這起行動的真正目的，挾持整台班機叛逃至北韓。在生死關頭的瞬間，由河正宇飾演的副機長必須展現出他駕駛戰機的經驗，帶離大家逃出這條飛往地獄的航線。除了與凶狠的劫機犯鬥智之外，還需要與前來攔截的戰機展開肉搏戰，2人同場飆戲的動作場面也令影迷直呼期待。

《亡命機劫》將於6月21日（五）與韓同步在台上映。