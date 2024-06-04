經濟部於Computex展中舉辦「經濟部科技研發主題館」開幕儀式，匯集工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大研發單位及明泰、聯發科、光寶、緯穎四家廠商，展出近20項創新科技。

其中適用陸海空的通訊解決方案-「O-RAN戶外基站」，從sub-6 GHz、毫米波到低軌衛星全部產品線功能已開發完成。在地面部分攜手明泰開發sub-6GHz高功率微基站、與光寶合作開發大傳輸量的毫米波基站，已切入歐美日智慧農業、智慧工廠等應用場域。在低軌衛星部分，與聯發科合作完成全球首通NTN手機直連低軌衛星影音傳輸，達成海空覆蓋無死角，推進Pre-6G 全域通訊新紀元。

展館其他亮點還有可即時許願的「祈福點燈互動系統」，利用互動顯示技術，整合Line App訊息傳輸技術，民眾可自行上傳祈福內容，並用AI技術可過濾不雅訊息。此技術還可打造3D數位分身，2D照片運用生成式AI，只要30秒即可快速生成3D模型。相較目前國外最快仍需7分鐘，此技術將創造更多應用可能性，並已與聯嘉光電、成輝光電、方陣聯合等廠商合作

同時，也展出AIoT健康管理的「非接觸式廣域生理感測技術」，已創造聯盟產業生態系，累積技術授權近千萬，可即時分析、多元穿戴，從嬰幼兒照護到寵物健康照護，跨族群多元應用。

以及協助機械螺絲龍頭廠芳生全面提升競爭力的「5G AIoT扣件解決方案」，獲得歐洲客戶公司下單機械螺絲急單生產，帶動業者生產效能提高10％。

此外，還有已經與X光平板產業龍頭廠商睿生光電合作的「可撓型鈣鈦礦 X光感測技術」，可用於工業用非破壞性檢測領域，並在南科廠內完成實廠驗證等。