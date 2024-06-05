新北市鶯歌鳳鳴簡易臨時站即將完工，但新北市議員蘇泓欽今（5）日在議會總質詢時揭露，附近交通規畫不良、人行不便，對此交通局長鍾鳴時坦承經會勘發現附近人行交通系統確實缺乏，將利用標線型人行系統讓人行進出。

鶯歌鳳鳴火車站因被劃入桃園鐵路地下化計畫，預計2030年完工，行政院2019年定案先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨時站，2020年12月動工，目前工程進度已逾9成，預計11月底完工通車。

蘇泓欽今天質詢時，提到鳳鳴簡易臨時站附近人行規畫不良、人行不便，盼能改善提供友善的交通空間，另外他也提到針對將來鳳鳴火車站完工後加上捷運三鶯線，地方相關公車配套措施也應該做好，改善現在班距少、常滿載的問題，提升民眾搭公車的意願。

鍾鳴時坦承，經會勘發現附近人行交通系統確實缺乏，表示目前正與有關單位就人行交通部分溝通中，預計會先利用簡單的標線型人行系統，先規劃出安全友善的人行空間，另外公車問題也將做全面性檢討，提升三鶯地區大眾運輸品質。