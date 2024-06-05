由紅遍全球的泰國人氣男星Billkin挑大樑首度擔任男主角，電影《金孫爆富攻略》在泰國票房飆破3億，東南亞各地上映國家亦傳出票房捷報，印尼於上映至今兩周已突破2億觀看人次，奪印尼影史泰片票房亞軍。

上周末於馬來西亞上映，首周末票房破兩千萬台幣票房，席捲亞洲各地的口碑大作《金孫爆富攻略》全球票房均開紅盤，台灣即將於6月21日在台盛大上映。今日釋出由男主角Billkin為電影演唱的主題曲〈一直很美好〉，透過他的歌聲，將電影真摯的親情傳遞給全球觀眾，而在電影中與阿嬤有許多動人互動的Billkin也提醒粉絲：「找個時間，陪家人進電影院看部電影吧！」

電影《金孫爆富攻略》男主角Billkin分享製作主題曲〈一直很美好〉的初衷，除了受到情感的啟發，更希望將電影中描述日常生活氛圍與親情的情感獻給所有觀眾，裡面與阿嬤的對話，都是你我生活中的日常。

飾演男主角小安的Billkin，與飾演阿嬤的76歲泰國演員Taew再度合體，拍攝過程中使用了長鏡頭的手法，將電影中阿嬤周日總是滿心期待迎接家人的團聚與主題曲融合，呈現給觀眾。演唱主題曲的男主角Billkin表示：「這首歌，就像是小安留給奶奶的一段永遠美麗的畫面，那個畫面，我相信你我腦海中都曾經存在，只是或許我們忘了。」