泰國樂團HYBS在今年1月突然宣佈解散，讓許多樂迷遺憾未能見到他們最後的演出，近期團員們都開始了個人活動的計畫，其中吉他手Karn更驚喜宣布將於6月23日來台參加在新莊Zepp New Taipei舉辦的「So Wonderful Festival - Prelude No.2」音樂節，獻上他個人活動後的首次海外演出。

HYBS以其獨特慵懶復古風格和鬆軟活潑的的音樂旋律受到廣大樂迷的喜愛，Karn作為吉他手，以他精湛的吉他技巧和獨具魅力的現場演出風格征服無數的粉絲。離開團體後，化名「WIM」開始了他的個人音樂旅程，甫於5月29日發表首支單曲〈Mr. Feelgood〉，用充滿幽默的歌詞與搖擺迷人的旋律宣告將再度佔領樂迷的夏日必聽歌單。這次來台，不但將帶來他最新的音樂作品，也將帶來HYBS的多首經典作品。

這次「Prelude No.2」延續So Wonderful Festival的核心，再次呈現國際級的陣容與精緻的策劃風格。繼泰國獨立音樂指標Phum Viphurit、新生代潮流女聲Mina Okabe、台灣樂團甜約翰Sweet John 以及沒有才能 anti-talent後，再公布Karn正式參戰，門票已於Ticket Plus遠大售票熱賣中，更多活動詳情請洽主辦單位Wonderful Entertainment官方臉書或IG查詢。