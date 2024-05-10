台中醫院10日替日照中心與護理之家長輩們提前慶祝母親節，春鸞阿嬤（左二）等5位媽媽打扮妖嬌亮麗走秀展現青春活力，台中醫院院長黃元德贈送代表永恆母愛的「永生花之暉」。（潘虹恩攝）

周日就是母親節，台中醫院10日替日照中心與護理之家長輩們提前慶祝，由千歲非洲鼓、母親節走秀與忠孝國小長笛團等節目接連演出，帶給長輩溫馨而熱鬧的母親節。（潘虹恩攝）

周日就是母親節，台中醫院10日替日照中心與護理之家長輩們提前慶祝，由千歲非洲鼓、母親節走秀與忠孝國小長笛團等節目接連演出，帶給長輩溫馨而熱鬧的母親節。院長黃元德說，希望助醫院的長輩們感受到在家的溫暖，孩子為長輩送上母親節禮物、康乃馨，也代替遠方工作的子女盡一份孝心。

為迎接母親節，台中醫院10日舉辦「我的媽媽真可愛」母親節慶祝活動，先由日照中心團員總年紀超過千歲的「千歲非洲鼓隊」為活動揭開序幕，接連由春鑾阿嬤等5位媽媽打扮妖嬌亮麗走秀，由黃元德頒發樂活人生獎、卡哇伊獎、最佳造型獎、最佳秀場獎與銀髮活力獎並贈送代表永恆母愛的「永生花之暉」，祝福她們健康快樂。

最後由忠孝國小長笛團演出帶來〈媽媽寶貝〉等多首樂曲，演出後孩子們也為現場長輩送上康乃馨跟小蛋糕祝福，與讓長輩們共度溫馨又熱鬧的母親節。

黃元德表示，又到年度母親節活動，今年透過媽媽走秀展現長輩的青春活力，也請到忠孝國小的孩子們前來演出，並贈送母親節禮物、康乃馨給現場長輩，希望讓醫院的長輩感覺到家裡的溫暖，也象徵代替遠方工作的子女盡一份孝心，祝福長輩健康樂活平安。醫院是充滿生離死別的場域，偶有冷冰冰的感覺，希望也藉此撫慰病患心靈。

與兒子鐘永杰一起走秀的春鸞阿嬤，11個兒孫中有2個醫學博士，子孫都相當優秀。她開心表示，去年底到台中醫院日照中心參觀後就愛上這邊的環境，喜歡交朋友的她在這與大家一起唱歌、做手工藝很開心；她今年雖然已86歲，但是心態就像36歲一樣年輕。