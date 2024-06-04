竹北市十興國小弦樂團4日在中醫大新竹附設醫院舉辦「愛的禮讚」音樂會，新竹附醫執行長張宜真（左）頒發感謝狀給十興國小校長徐發斌（中），感謝該校師生透過樂音療癒醫護、病友和家屬心靈。（羅浚濱攝）

竹北市十興國小弦樂團在各項比賽都獲得不錯成績，也熱衷參與公益活動，4日在中醫大新竹附設醫院舉辦「愛的禮讚」音樂會，優美的樂音為辛苦的醫護人員喝采，也為民眾健康加油，新竹附醫執行長張宜真頒發感謝狀給十興國小校長徐發斌，感謝該校師生透過樂音療癒醫護、病友和家屬心靈。

十興國小弦樂團成立於2008年，為新竹縣第一所成立的國小弦樂團，在徐發斌校長帶領，吳俊佑主任規劃及黃努萌老師組訓下，學生利用課餘時間主動練習，參加亞太盃國際音樂比賽榮獲國小弦樂四重奏組第一名及新竹縣學生音樂比賽優等佳績，亦熱衷參與各式音樂演出邀約及各界公益活動。

「這是場很有意義的演出！」十興國小校長徐發斌表示，師生們將音樂從演奏廳帶到醫院，走入人群，以樂會友，讓悠揚旋律在彼此心靈空間迴盪，特別感謝中醫大新竹附醫院方給予師生展演空間。

新竹附醫執行長張宜真表示，十興國小「愛的禮讚」音樂會，優美的樂音，能撫慰人心，為辛苦的醫護人員喝采，也為民眾健康加油，更讓醫院充滿藝術氣息。

黃努萌老師指出，這次演出特別安排膾炙人口的迪士尼經典動畫音樂〈美女與野獸〉、〈小美人魚〉及周杰倫〈告白氣球〉、五月天組曲，希望透過耳熟能詳的大眾情歌，讓動人樂音進駐聽眾的心，並跟著樂團演奏旋律朗朗上口。

低音提琴團員周芷聿表示，雖然練琴手指常磨破疼痛，但很開心有機會將心中美好的樂音分享醫護及民眾，用樂音撫慰民眾心靈，也為守護民眾健康最前線的醫護人員們獻上愛的禮讚！