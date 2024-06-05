新竹縣政府教育局與公共電視合作，自5月31日起展開台灣國際兒童影展校園巡迴活動，首站來到新埔國小，透過精選的國際兒童電影擴展視野，感受世界的多樣性，以激發學生們的公民意識、問題解決能力及團隊合作精神。

教育局長楊郡慈表示，台灣國際兒童影展（TICFF）自2004年由公共電視舉辦，是亞洲首個專為12歲以下兒童設立的雙年影展，規模堪稱亞洲第一，今年第十一屆TICFF影展，以激發孩子的「可能性」為構想，設定出「我的英雄之旅」為主題，讓小學生們一同加入展現潛能。

在新竹縣兒童影展巡迴活動，首場送給新埔國小四個畢業班97位同學為畢業禮物，精心安排曾在坎城影展映演的法國紀錄片《小地球大夢想》。

該影片從里約貧民窟到馬拉威的偏遠村莊，從勒斯博島到科羅拉多山區，展示7位年輕人身體力行，逐步完成自己的英雄之旅，向世界訴說生命的意義及活著的目的。

特別的是，影片中有稍嫌深奧的議題，如馬拉威地區的童婚，11、12歲被迫懷孕嫁給年長許多的男性，引起現場許多小女生的共鳴。

在黎巴嫩為敘利亞難民兒童辦學的故事，則讓同學看見相似年紀的小孩，要上學受教是多麼地不容易，學生們在看完電影後也積極參與映後互動，分享他們的觀感和想法。

楊郡慈期待兒童影展能在同學們心中植入一顆種子，找到未來的目標及前行的勇氣，進而成為自己、他人、社會，甚至是整個地球的英雄。另有2場台灣國際兒童影展，11日和25日分別於寶石國小和新星國小舉行。