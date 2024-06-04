女星郭書瑤出道15年，一向甜美親民的形象，如今因為惡鄰事件嚴重受損。上個月她被社區鄰居爆料，說不但積欠1年管理費還撕毀公告，引發外界譁然。事後郭書瑤雖然哽咽道歉，聲稱工作未受影響，但根據週刊報導，郭書瑤原本有個百萬酬勞的房產廣告，已經泡湯。

郭書瑤9年前在台北市信義路買下當時價值1500萬的某社區20坪房，成為有殼蝸牛一族。豈料最近被爆料超過1年未繳社區管理費、把網購包裹堆積在管理室和社區大廳半年等，結果被管委會在電梯裡貼公告警告，她不滿遭點名憤而撕毀公告，都被監視器錄下。

郭書瑤上月哽咽道歉。(圖／翻攝自中時新聞網娛樂YouTube)

郭書瑤被踢爆後，除了先透過經紀人致歉，之後在活動現場，也哽咽表示：「就是因為我個人的生活習慣，我沒有把生活上的事務處理好，造成了這些困擾，真的非常抱歉」。強調自己已經檢討過，不會再讓這些事情發生。然而形象受創，郭書瑤雖然聲稱工作不受惡鄰事件影響，但根據《鏡週刊》報導，某房產廣告本相中郭書瑤，後來取消邀約，郭書瑤因此少賺至少百萬元。

郭書瑤失去房產廣告的邀約，因此少賺百萬。（圖／中時資料照）

如今郭書瑤重新回歸工作和生活，目前有消息傳出，大陸節目《浪姐5》可能邀請她參加復活賽。而3日郭書瑤則透過限時動態分享美美的近照，寫下：「除了遮不住的痧跟曬傷，一切很OK」，看起來心情已平復不少。