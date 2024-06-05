許多人到日本旅遊時都會進行「自駕遊」，在當地開車欣賞沿途美景。一位網友近日表示，他和身邊的朋友、同事都很愛去日本自由行、自駕遊，每次提到日旅時，都會稱讚日本人開車時守法、不插隊、不搶快轉彎、禮讓行人、不佔用內側超車道等，但在台灣時，只有他會落實這些良好駕駛觀念，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛笑說，「打不贏就加入啊，大家都放棄惹」，否則恐會被其他駕駛狂按喇叭。

原PO在PTT發文指出，他和身邊朋友、同事都很愛去日本自由行，每次聊到旅遊話題時，大家都會盛讚日本人開車守法、不插隊、不搶快轉彎、禮讓行人、不佔用內側超車道等，不過讓原PO好奇的是，「至少我自己在台灣開車都會落實這些觀念，可是每次看他們在台灣開車，怎麼就沒有把日本那套高標準帶入自己的生活中啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「打不贏就加入啊，大家都放棄惹」、「在台灣用高標準開就不用上路了」、「在台灣用日本的方式開，你都不用動了」、「打不贏就加入，自己高道德標準只是搞死自己」、「在台灣這樣開？還不被後面的叭死」、「台灣開車就是要比誰更垃圾，才會開著舒服」、「台灣這樣開，首先會被後車叭，轉綠燈沒0秒差起步被叭，禮讓行人也被叭」。

不過也有人指出，其實日本開車也有不少違規亂象，「日本高速公路超速一堆好嗎」、「大阪那邊超速根本就日常好嗎…市區也是不少司機在那邊鑽來鑽去的，方向燈沒停過」、「日本澀谷最近公車撞人行道上的行人！全世界只有三寶和非三寶，台灣比較多」、「大阪市區最寶的是腳踏車，跟台灣二輪猴差不多」。