愛買花蓮赤科山產銷履歷無硫金針，每袋239元。（愛買提供）

6月15日、16日新莊宏匯廣場舉辦花蓮農特展售會，邀請名店曾記麻糬。（宏匯廣場提供）

6月15日、16日新莊宏匯廣場舉辦花蓮農特展售會，邀請名店德利豆乾。（宏匯廣場提供）

花蓮強震過去兩個月，花蓮觀光旅遊相關產業都受到嚴重影響，災後復原工作依然艱鉅，仍需各界持續努力，超市量販及百貨業者力挺花蓮，紛紛舉辦在地物產特賣及伴手禮展，全力應援花蓮。

由於地震造成蘇花公路中斷，導致農產品運輸受阻，全聯北部門市於4月底開始推出花蓮農產特賣，包括龍鬚菜、黑柿蕃茄、南瓜、栗子南瓜等，對比去年採購量增加5成，總計銷售量已超過33噸；另外，5月初因花蓮交通不便，全聯動用通路力量，開始販售花蓮當季大西瓜，開賣至今銷售額也超過800萬元，買氣相當熱絡，對比去年同期銷售成長近2成，未來將續推更多當地農產品。

愛買量販「豐台灣」年度檔期，網羅台灣在地當令農產品，包括彰化縣芳苑鄉「御品園放牧蛋」，採全場放牧飼養，具友善雞蛋聯盟認證，及屏東枋山出產的愛文芒果、台灣優質烏殼綠竹筍、花蓮赤科山「產銷履歷無硫金針」、香甜多汁的「花蓮大西瓜」等。為歡慶端午節，即日起至6月10日，App會員憑電子優惠券單筆滿1000元現折100元。

自4月中起全聯北部門市推出花蓮農產特賣，包括龍鬚菜、黑柿蕃茄、南瓜、栗子南瓜。（全聯提供）

全聯推出花蓮農產特賣，期盼能協助農民穩定收益。（全聯提供）

除了在地生鮮，愛買有超過70款的辦公室團購美食商品也不容錯過，包括老字號伴手禮唯豐肉鬆培根肉乾、花蓮秀林鄉的龍澗冰廠冰棒、關渡生發號綜合鐵蛋，及深坑郭金山花生糖等，免預購在賣場就可買回家。

新莊宏匯廣場攜手花蓮縣政府、花蓮縣商圈組職，及花蓮縣各級農會，將於6月15日、6月16日聯合舉辦花蓮伴手禮與農特產品展售會，販售含括糕餅熟食、陶瓷食藝、農特產品等近30個攤位，許多花蓮在地名店如曾記麻糬、德利豆乾、理想大地蜂巢糕、豐興餅舖、檜木居香氛生活等也都齊聚一堂。