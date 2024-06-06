連辦23屆、號稱亞洲規模最大的音樂節「夏戀嘉年華」今（5日）宣布起跑，7月3日至7日一連5天在花蓮東大門廣場開唱。今公布第一波卡司，首2日由獨立樂團打頭陣，邀請宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等金音獎、金曲獎等級重磅樂團開唱。

製播單位三立表示，「夏戀嘉年華」要讓樂迷一次滿足，邀請了人氣樂團如芒果醬Mangojump、icyball冰球樂團、南西肯恩、好樂團、粗大BAND、固定客等多組夯團在今夏接力報到。開幕日將搭配國際煙火秀，喊話「聽團仔」趕快相揪來花蓮。

理想混蛋。（三立提供）

花蓮縣政府預告，下一波將揭露7月5日、7日近20組表演藝人，個個都是重量級卡司；有偶像少年男團、多位常擔綱跨年壓軸藝人及當紅人氣團體要在夏戀合體演出。同時，縣府也持續發掘在地明日新星，「2024洄瀾新秀爭霸讚」徵選活動脫穎而出的樂團，將能登上夏戀嘉年華的舞台，向世界發聲。