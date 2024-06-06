很多台灣人都很熱心助人，臉書粉專《日本省錢小站》分享，有2位台灣女性在日本幫助「找不到路」的人，結果被詐騙，詐騙集團讓成員分工，先由女性成員假扮成迷路觀光客，然後另一位成員假裝是靈媒師，在路上巧遇兩人，然後告訴受害者「你好像被什麼東西纏上！」假意要幫忙作法消災，但實則趁機跟受害者回住處搜刮財物，引起網友討論。

臉書粉專《日本省錢小站》轉發日本新聞表示，近日日本警方逮捕一組自稱是「靈媒與法師」的人，他們假裝要幫人消災解厄，但其實是為了詐騙金錢。

粉專表示，詐騙集團會先派出女性成員用中文問路，如果有人熱心協助，其他成員就會出現說「你好像被什麼東西纏上！」然後提出要幫忙作法消災，接著就跟受害者回住處，搜刮值錢的物品，目前已有2名台灣女性受害。

粉專指出，這種利用別人好心的犯罪行為很可惡，更痛心那些天生樂於助人的台灣阿姨被欺負，呼籲在日本生活或旅遊的人，如果有人在日本街頭上跟你說「施主印堂發黑，近日恐有血光之災」等話，千萬不要理會，最好趕快離開現場，以免被詐騙。

綜合日媒報導，日本近日出現的「靈媒師詐騙集團」專挑講中文的人下手，自2023年10月以來，在日本全國共犯案30多起，受害金額高達1.2億日幣（台幣約2527萬元）。而日本警方目前已逮捕的4名嫌犯，皆為大陸籍，持短期簽證入境，背後是否有更大的詐騙集團，目前仍在調查中。

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