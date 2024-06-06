今年端午假期自6月8日至6月10日等連續3天，為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，建議民眾上路前可先用手機打開1968App或上高速公路局網站了解管制措施與即時路況，善用替代道路以避開壅塞路段。

高速公路局預估，國道5號將吸引大量車潮，於沿線交流道實施嚴格匝道儀控以維持雪山隧道通行，國道公路警察局除協調高速公路局於國道5號加派6組拖救車輛，並規畫全線預置警力，快速提供服務，維持交通順暢。

國道警方指出，近來發生多起停放路肩車輛被撞擊事故，呼籲行駛途中，因機件故障或發生緊急狀況無法行駛，應立即打開危險警示燈，並注意後行車輛狀態及距離，順勢滑離車道，選擇路幅較寬之安全處所，並於車輛後方100公尺處豎立故障標誌，再利用1968App請求救援服務，人員務必要站立在護欄外或車輛下游安全位置，避免二次事故。

國道警方提醒民眾，高速公路內側車道為超車道，非超車勿持續佔用內側車道，以免不慎違法受罰，於服務區內減速慢行並禮讓行人優先通過。