王品2023年合併營收223.17億元、年增21.81％，連3年創高。歸屬母公司稅後淨利13.8億元、年增達2.57倍，每股盈餘（EPS）16.79元，亦雙創新高。董事會決議配息約14.94元，金額同創歷年新高，盈餘配發率約89％，將於7月4日除息交易。

王品董事長陳正輝向股東表示，去年集團營收、獲利繳出新高佳績，不僅歸功於全體同仁努力，更要感謝股東們支持。他也介紹3月上任的新任營運長李威進，指出李威進從工讀生時期就加入王品集團，已有超過20年資歷，未來將負責台灣日常營運，希望大家繼續支持。

展望2024年，陳正輝表示王品將延續展店腳步，上半年已開出10家新店、下半年計畫再開出逾20家門市，持續擴大市占率增添業績動能，盼再創佳績。中國大陸市場方面，則認為應已擺脫首季低谷狀況，可望逐步轉佳，對下半年消費市場維持樂觀審慎看待。

王品今年維持大方贈送股東價值3000元的「王品股東大禮包」傳統，包括全集團門市適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼，在上午股東會開始前，即有多名股東前來領取。

王品表示，今年紀念品「寵粉」再加碼，會員在今年底前使用5張股東禮電子券，即贈「瘋點數」66點，在2025年6月底前使用完10張股東禮電子券，還可抽「瘋點數」888點，每1點都可折抵消費1元。