新任國防部長顧立雄今（6）日首次赴立院國防外交委員會備詢，他備詢時提及，將會取消休假回報、踢正步、刺槍術，「若不符合戰訓本務的形式主義，就以減法方式取消」。

民進黨立委沈伯洋今質詢時，提到今年陸官校慶，取消聯兵旅正步以回歸戰訓本務，部長對於此事的規畫是什麼？顧立雄回應，讓聯兵旅回到戰訓本務，百年校慶以官兵、學生為主體，聯兵旅就不用再參與；而黃埔校慶中，學生連已經訓練踢正步好幾個月了，尊重邱國正前部長原來的決策，但要求以後以齊步方式為主，就不再踢正步。

沈伯洋接著提到刺槍術，表示在接戰的時候刺槍術的速度不夠，但在訪談中得知，現在有一個衝擊型的防火帽，有可以刺傷敵人的效果，建議相關的部會可以看看是否有相關的規畫。顧立雄表示，現在有近戰格鬥的訓練，凡是不符合近戰格鬥的都會加以取消，傳統的刺槍比較不具有近戰格鬥的功能，也會取消。

沈伯洋指出，近期國軍基層自傷案件頻傳，國軍的各種壓力需要被解消，而目前留營率較低，人才有不足的狀況，可能代表營內壓力過大，剛好看到外島主官可以回本島放假的新聞，是不是有減輕主官和官兵壓力的相關規畫？

顧立雄說，經過這幾年台海周邊敵情應處，大家都有處置的經驗和能力的提升，現在回歸到2023年經常戰備的處置規定，回歸到原來相關輪值的規定。沈伯洋隨後追問，蒐集官兵意見後，發現現在有休假互助回報的機制，在營休假需參加點名、各級對下普施家訪，是真能提高戰力與招募留營率？或僅徒增基層官兵困擾？

顧立雄表示，已經確定以後每天回報會廢除掉，改成有事再回報，改成離營宣教。總的來說，若形式主義的部分過多，不符合戰訓本務就取消，包括自助回報、禁止自由行，都會以減法方式取消。

最後提到國防部長與參謀總長未來如何分工，沈伯洋指出，還是希望部長專注在軍政、軍備上支持國軍，部長作為文人部長，對於跟參謀總長的分工有什麼期許可以跟國人報告？

顧立雄直言，國防部組織法規定相當清楚，國防部長會專注在戰略、建軍的整體評估，作戰會交給參謀總長，指揮三軍作戰本來就是參謀總長要做的事情，但是在戰略層級上身為國防部長會跟參謀總長討論執行，建構防衛構想戰略。